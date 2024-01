CorrSport – Il mercato entra nel vivo: il punto su Samardzic e Dragusin

Il Napoli è molto attivo sul mercato e dopo aver acquisto Mazzocchi vuole chiudere altri due colpi.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Samardzic e Dragusin continuano ad essere in cima alla lista dei desideri. Sul difensore del Genoa gli azzurri hanno messo sul piatto un’offerta economica importante e diverse contropartite. Una trattativa tuttavia non facile a causa del forte interesse del Tottenham: “Poi c’è il Napoli, che neanche scherza: vuole Dragusin (22 anni tra poco) per sistemarsi in difesa, per orientarsi nel futuro, per movimentare questi giorni che sanno anche di Zanoli e di Ostigard. È un affare complicato ma è stato avviato: visto che a Gilardino serve Zanoli – già richiesto, ma in prestito – e che poi diventerà indispensabile cercarsi un centrale, a Castel Volturno (o in Spagna, dove sta De Laurentiis) hanno pensato: Radu in azzurro, Zanoli ceduto definitivamente e con valutazione congrua e Ostigard in prestito, così da abbassare il conguaglio”.

Su Samardzic, invece, i contatti sono ben avviati, ma nelle ultime ore sarebbe emersa anche la Juventus sul calciatore, in ottica futura: “Poi c’è Samardzic, ovvio: Adl e Gino Pozzo hanno avuto modo di scambiarsi le reciproche sensazioni di una trattativa che per decollare ha bisogno dell’arrivo del procuratore del trequartista. Il papà del ragazzo, che ha funzioni da manager, è atteso per dopodomani in Italia, ma intanto nell’agenda degli appuntamenti c’è finita anche la Juventus, che ha altro a cui dedicarsi ma che vorrebbe capire se eventualmente c’è un margine d’intervento per la prossima estate”.