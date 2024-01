Matteo Politano potrebbe lasciare Napoli, su di lui piomba un’offerta dall’Arabia. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, che scrive:

“12 milioni di euro per il Napoli e un ricco contratto triennale da 21 milioni complessivi per l’esterno. Il giocatore è tentato dai guadagni allettanti, ma per ora non sembra propenso ad accettare. Sicuramente non lo è il club, a cui invece conviene negoziare il rinnovo nei mesi a venire”.