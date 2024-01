Il Mattino – Rinnovo Kvaratskhelia, il calciatore aspetta una mossa di ADL: le ultime

Khvicha Kvaratskhelia aspetta una telefonata dal patron azzurro, il motivo? La proposta di rinnovo per rimanere in azzurro. A riportarlo è Il Mattino oggi in edicola, che scrive:

“L’elenco di chi aspetta la chiamata per il rinnovo si allunga ogni giorno. De Laurentiis, al solito, non ha particolare fretta, al contrario dei calciatori. Il fenomeno georgiano ha un entourage che, a parole, mostra serenità ma che nella realtà freme in attesa di poter discutere i termini di un accordo siglato un anno e mezzo fa”.