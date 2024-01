Romano: “Juve e Napoli su Højbjerg, apertura del Tottenham ad una condizione…”

Durante una sua diretta in streaming sulla piattaforma Kick, il giornalista Fabrizio Romano ha parlato dell’interesse di Napoli e Juventus nei confronti di Pierre-Emile Højbjerg, centrocampista danese di proprietà del Tottenham. Il classe 1995 piace ad entrambi i club che lo cercherebbero come rinforzo per la metà campo. Gli Spurs pare abbiano aperto alle trattative, ma solo in caso di cessione. Ecco le sue parole:

“L’interesse per Højbjerg da parte di Juventus e Napoli è concreto, ma il Tottenham è chiaro: il calciatore non parte in prestito. Di conseguenza le due società dovranno effettuare un acquisto/prestito con obbligo per averlo”.