Orazio Accomando, giornalista di DAZN, ha fornito alcuni aggiornamenti in merito alla faccenda Victor Osimhen e video TikTok.

Questo quanto rivelato: “Napoli, in mattinata ci sarà un confronto tra la dirigenza e Osimhen dopo quanto accaduto in queste ore. Non sono da escludere provvedimenti in vista della prossima partita. L’attaccante ha rimosso dai social tutte le foto con la maglia azzurra dopo un video ironico pubblicato sull’account TikTok del Napoli”.