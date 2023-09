Oma Akatugba: “Video su Osimhen inaccettabili, una mancanza di rispetto”

Oma Akatugba, giornalista e grande amico di Victor Osimhen, ha espresso la sua opinione sui social in merito ai contenuti postati dal Napoli su TikTok.

Queste le sue parole: “Ho visto un giovane giocatore nigeriano di Lagos andare a Napoli tre anni fa e vincere il campionato dopo 33 anni e riportare il club al top nel calcio italiano. Tutto andava bene, tutti erano pazzi di lui, lo chiamavano il re di Napoli, facevano torte con il suo volto e con la sua maschera e altre cose per omaggiarlo. Dopo Bologna, il Napoli ha postato due video, uno sul calcio di rigore e uno su una noce di cocco. Quando li ho visti non ci credevo e sono andato a controllare sull’account TikTok del Napoli. È incredibile che il profilo ufficiale del tuo club ti prenda in giro per un rigore sbagliato, è inaccettabile. Una mancanza di rispetto e un errore grossolano. Stiamo parlando del miglior attaccante in Italia, di un candidato al pallone d’oro e anzi del miglior giocatore in Serie A. Ed è così che viene trattato? Solo perché non ha segnato in due o tre partite? Ora quali sono le conseguenze? Il Napoli perderà Victor Osimhen. Non rinnoverà il suo contratto e vorrà andar via quanto prima. E lo dico in quanto giornalista, non come suo amico. Andrà via quanto prima. Nessuna squadra prende in giro il suo miglior giocatore. Io non credo si parli di razzismo e non credo che il Napoli lo sia. Ma mettere contenuti di questo genere mette le persone nella condizione di dirlo e io non lo penso. Questi sono i contenuti che volete diffondere sul vostro miglior giocatore?”.