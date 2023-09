Chiariello attacca Garcia: “Così non hai futuro, la tua spocchia non ci serve”

Al termine della partita con il Genoa, Umberto Chiariello ha commentato il match e la situazione del Napoli nel suo editoriale a Canale 21. Il giornalista si è soffermato in particolare sulla differenza tra il Napoli dello scorso anno e quello attuale, criticando l’atteggiamento di Rudi Garcia.

Ecco le sue parole riguardo la squadra: “La sensazione è che il Napoli si stia spontaneamente scucendo lo scudetto sul petto perché la squadra ha perso certezze ed è lontana parente da quella che ha dominato l’ultimo campionato. Dopo la Juve e il derby, stasera ho visto un altro sport. Lo dicevamo anche lo scorso anno ma per il calcio spettacolare. Perché questa squadra s’è slegata? Osi e Kvara sono con Messi e Haaland nel The Best Fifa e ora non toccano più palla”

E poi su mister Garcia: “Caro Garcia, noi vogliamo essere buoni e vogliamo darti tempo, ma tu manco puoi prenderci in giro che dici che siamo fissati con Natan che non ce l’hai fatto vedere manco in cartolina. Io reputo una presa in giro anche Kvara out con Zerbin dentro quando in panchina ci sono Lindstrom e Simeone. Stasera ho visto Ancelotti 2.0. La tua spocchia non ci serve, a me risulta che la squadra non sia contenta. Se continui così non hai futuro“.