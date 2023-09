Genoa-Napoli, 2-2. Gilardino: “Siamo stati straordinari. Gran lavoro in marcatura su Osimhen”

Al termine della partita tra Genoa e Napoli, conclusa per 2-2, il mister dei liguri Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa. Elogiando i suoi uomini per l’ottima prestazione, ha anche parlato di un aspetto importante del match: la marcatura su Victor Osimhen.

Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto una partita importante. I ragazzi sono stati straordinari per atteggiamento, mentalità e sacrificio. Sia nella fase difensiva sia quando avevamo la palla. I ragazzi hanno fatto una partita di grande forza. Se penso a Bani e Dragusin come hanno lavorato su Osimhen. A fine partita ho detto ai ragazzi che era normale avere un dispiacere del risultato ma ci deve essere la consapevolezza di quanto abbiamo fatto”.