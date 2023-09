Primo allenamento dopo Genoa-Napoli, il report. Gollini e Demme…

Dopo la partita di ieri contro il Genoa, conclusa per 2-2, il Napoli è tornato al Konami Training center per la seduta mattutina di allenamento.

Questo il report: “Dopo la gara di marassi contro il Genoa, il Napoli ha ripreso subito gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il debutto in Champions League nella sfida contro il Braga in programma mercoledì in Portogallo (ore 21). La squadra si è divisa in due gruppi.

Coloro che hanno giocato dall’inizio ieri, sono stati impegnati in un lavoro di scarico. Di seguito esercizi di finalizzazione e partita a campo ridotto. Gollini e Demme hanno svolto allenamento personalizzato in campo”.