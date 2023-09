Politano a Sky: “C’è rammarico perché nel secondo tempo abbiamo creato tanto e non sempre abbiamo concretizzato”

Matteo Politano, calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky nel corso del post partita di Genoa-Napoli.

“Il gol? È un gol importante ma non è quello che basta. Dovevamo vincere ma non ci siamo riusciti. C’è rammarico perché nel secondo tempo abbiamo creato tanto e non sempre siamo riusciti a concretizzare. Dobbiamo lavorare, abbiamo avuto pochi giorni per preparare questa partita perché molti calciatori tornavano dalle Nazionali. Dobbiamo allenarci bene perché non possiamo commettere certi errori. Champions? Abbiamo davanti una partita difficile, da domani ci penseremo”.