La SSC Napoli tramite il suo profilo Twitter ha reso noti i convocati di Rudi Garcia in vista del match di questa sera alle 20.45 contro la Lazio. Torna trai i convocati Gianluca Gaetano, dopo le prime due gare di assenza per infortunio. Out invece Pierluigi Gollini dopo la contusione alla mano di ieri. Al suo posto convocato Hubert Idasiak come terzo portiere.