L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulle ultime di formazione in vista del match contro la Lazio. Secondo il quotidiano Kvaratskhelia sarà titolare nel tridente offensivo insieme a Victor Osimhen e Matteo Politano. In difesa a sinistra, sembra esserci un ballottaggio tra Mario Rui e Mathias Olivera, ma sembra che Garcia, l’allenatore, abbia intenzione di far tornare Mario Rui titolare dopo la sosta, quando il Napoli affronterà il Genoa, avrà l’esordio in Champions League e il Bologna. Questo suggerisce che Garcia non prevede cambiamenti nella difesa rispetto alle prime due partite.