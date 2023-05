CdS – Frenata nella trattativa per Luis Enrique. Questo il motivo del rallentamento per lo spagnolo

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’interesse del Napoli per Luis Enrique. Secondo il quotidiano la sfida sembra simile al gioco della torre, ma questa volta non si tratta di demolire qualcosa. Invece, dobbiamo trovare chi rimane sulla cima dove sventola una bandiera. Questo ci porta sia gioia che preoccupazione, poiché il vento può essere un ostacolo difficile da superare. Quando Luciano Spalletti si è preso una pausa per godersi lo scudetto, Aurelio De Laurentiis ha iniziato a cercare il prossimo allenatore per il Napoli. Tuttavia, in questo processo di ricerca ci vuole pazienza e attenzione ai dettagli. Luis Enrique, noto come Lucho in Spagna, sembra essere ancora presente ma più riservato mentre riflette sui suoi pensieri. La chiamata di Adl ha cambiato tutto, aprendo un mondo nuovo e portando a pensare in modi mai immaginati prima. Per l’allenatore, Roma rimane un luogo nostalgico dell’infanzia, ma ora la sua attenzione si concentra sul Napoli che ha il suo fascino.