L’ex azzurro Valon Behrami è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare del Napoli e della sua ipotetica rivoluzione. Ecco cosa ne pensa:

“Quando vinci crei un’unione incredibile. Una volta che il pezzo più importante, il leader dello spogliatoio va via, ti senti abbandonato come calciatore. Il nuovo allenatore deve darmi qualcosa in più ma anche mantenere le cose che m hanno portato a vincere”.