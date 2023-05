GdS – Si complica la trattativa per Luis Enrique. De Laurentiis però proverà fino in fondo a convincerlo

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa Luis Enrique-Napoli. Secondo il quotidiano le notizie provenienti dallo staff di Luis Enrique non sono incoraggianti. De Laurentiis è consapevole delle difficoltà nel convincere l’ex allenatore spagnolo. Il problema non riguarda tanto l’aspetto economico, ma piuttosto la sintonia giusta tra le parti. La decisione di un ex giocatore come l’iberico potrebbe essere influenzata sia dalla possibilità di allenare in Premier League che dalle offerte ricevute, rendendo la strada intrapresa da De Laurentiis molto complicata. Inoltre, ci sono voci riguardo ai contatti per la panchina del Brasile.