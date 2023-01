Napoli, colpo sfumato: ha raggiunto l’accordo con il Marsiglia!

Come riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, Azzedine Ounahi ha raggiunto un accordo con il Marsiglia. L’Angers, ormai ex club del giocatore, ha reso noto alcuni minuti fa il raggiungimento di un accordo con il Marsiglia per il centrocampista. Il giocatore marocchino che era seguito anche dal Napoli, ha raccolto in stagione 15 presenze in Ligue 1 senza gol. Al Mondiale però, si è ben messo in mostra giocando tutte e 7 le partite con la sua nazionale e sfornando prestazioni di alto livello.