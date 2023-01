Allegri: “Abbiamo fatto un bel girone d’andata e abbiamo fatto giocare tanti giovani”

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domani dei bianconeri con il Monza. Il tecnico toscano ha parlato del girone d’andata giocato dai suoi facendo i complimenti per i 38 punti fatti prima della penalizzazione, che li ha poi portati a 23 punti. Le sue parole senza considerare la penalizzazione: “Abbiamo giocato un bel girone d’andata nonostante le assenze e si sono messi in evidenza tanti giovani che ora giocano in prima squadra e ne fanno parte a tutti gli effetti. Quelli che rientrano oggi hanno una grande responsabilità e devono dimostrare di essere superiori a chi ha fatto 38 punti“.