Cremonese-Inter – Le formazioni ufficiali del match delle ore 18

Alle 18 andrà in scena allo stadio Zini di Cremona un match tra due squadre in condizioni di classifica molto diverse. Si affrontano la Cremonese di Davide Ballardini e l’Inter di Simone Inzaghi, con i grigiorossi che vogliono provare a fare uno sgambetto ai neroazzurri. La squadra di Simone Inzaghi vuole riscattare subito la sconfitta di lunedì sera contro l’Empoli che l’ha portata a 13 punti dal Napoli. La Cremonese vuole provare a vincere ed ottenere la sua prima vittoria in Serie A dopo un girone d’andata condito da 8 pareggi e 11 sconfitte. Davide Ballardini deve fare a meno di Dessers e per questo schiera in attacco la coppia Okereke-Ciofani. Per l’Inter non ci sarà Lukaku in coppia con Lautaro dal primo minuto ma Edin Dzeko, che sembra ormai aver preso la titolarità. Queste le formazioni ufficiali del match:



Cremonese – Carnesecchi; Vasquez; Chiriches; Bianchetti; Valeri; Meite; Castagnetti; Benassi; Sernicola; Ciofani; Okereke

Inter – Onana; Darmian; Acerbi; Bastoni; Dimarco; Mkhitaryan; Chalanoglu; Barella; Dumfries; Dzeko; Lautaro Martinez