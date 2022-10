Ancora problemi per Klopp e il suo Liverpool, che dopo l’infortunio di Luis Dias perde altre due pedine fondamentali per due settimane. Come riporta The Athletic, Matip ha riportato un problema al polpaccio durante la partita di Emirates contro l’Arsenal e potrebbe star fuori dalle due alle tre settimane. A sostituirlo nella delicata partita di Champions con i Rangers e contro il Manchester city domenica sarà con tutta probabilità Konate.

Per quanto riguarda Trent Alexander-Arnold la situazione infortunio è molto simile al collega. Si prospettano due settimane di stop per il laterale dei reds che è si è infortunato dopo uno scontro con Martinelli nella medesima partita. A prendere il suo posto dovrebbe essere Joe Gomez che scalerebbe sulla fascia per sostituire il connazionale.