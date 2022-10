Bruttissime notizie in casa Napoli sul fronte infortuni. Secondo quanto riportato da Sky Sport l’infortunio rimediato è stato più duro del previsto e per questo motivo il centrale sarà a disposizione di Spalletti solo per la prima del 2023 il 4 gennaio contro l’Inter.

Gli esami strumentali effettuati a Amir Rrahmani, in seguito all’infortunio subìto nel corso di Cremonese-Napoli, hanno evidenziato la lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato la riabilitazione. Questo il comunicato del club.