Fernando Llorente, ex giocatore di Napoli e Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport degli attaccanti bianconeri: “Vlahovic? È giovane, ma già forte. Non so se potrà raggiungere il coetaneo Haaland, che sta viaggiando con numeri mostruosi, ma certamente Dusan diventerà uno dei migliori attaccanti del mondo nei prossimi anni.

Sorpreso di vedere Milik alla Juventus? No, perché se ne parlava già quando eravamo insieme a Napoli. Arek già allora sognava la maglia bianconera. Nel periodo in cui Milik e io ci allenavamo da soli, lui mi chiese un consiglio e io gli dissi: “La Juve è un club pazzesco. Se ti chiama, vai al volo”.