Gds – L’Arsenal pensa ad Osimhen: entro giugno l’offerta

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si è capito quanto Victor Osimhen faccia gola in Premier League.

Il city si è rinforzato con Haaland, il Liverpool con Nunez e sembra che l’Arsenal sia disposto a spendere i 100 milioni richiesti da ADL per la cessione del nigeriano. La sua rapidità e la sua potenza di testa potrebbero permettere alla squadra londinese di fare il salto di qualità dopo l’ottima stagione disputata. In questo momento Victor è un nome caldo, ancor di più dopo le dichiarazioni rilasciate pochi giorni fa: “Tutto può accadere, mi vogliono in Spagna e Inghilterra”, e per il Napoli trattenerlo sarà difficile.