CdM – Il Napoli fissa il prezzo per Petagna, se parte ci sarà offerta per Broja

Il Napoli è pronto a cedere Andrea Petagna, attaccante che nell’ultima stagione ha giocato molto poco e sembra voler andare via. Ha parlato di lui il Corriere del Mezzogiorno, che ha parlato della cifra che il club azzurro ha chiesto per lasciarlo andare. La richiesta del club di De Laurentiis è di circa 25 milioni di euro, molto difficile però che qualche club possa offrire una cifra così elevata. Nel caso in cui l’attaccante ex Spal dovesse partire gli azzurri hanno pronta un’offerta per Broja, che sarebbe finanziata dalla cessione del numero 37.