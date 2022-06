Gds – Il Napoli valuta Simeone per l’attacco

Il Napoli è alla ricerca di due attaccanti, vista la possibile cessione delle due punte attuali, Osimhen e Petagna. Per sostituire l’atttaccante italiano gli azzurri valutano il “Cholito” Giovanni Simeone. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il Napoli vorrebbe fare un’offerta per la punta che è stata appena riscattata dall’Hellas Verona per 11 milioni di euro. Il club scaligero valuta il suo attaccante almeno 15 milioni, cifra che il Napoli potrebbe offrire in caso di cessione di Andrea Petagna. Al momento l’argentino non è l’obiettivo numero uno per l’attacco azzurro, ma il club potrebbe comunque fare un’offerta.