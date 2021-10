Ghoulam torna dopo sette mesi, Demme e Mertens al top dopo la sosta

Piano piano l’infermeria del Napoli va svuotandosi e, adesso, è composta solo da Stanislav Lobotka. Come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, Luciano Spalletti, quindi, sta recuperando sempre più pedine che potrebbero essere importanti per il prosieguo della stagione. Uno su tutti, Faouzi Ghoulam, che quest’oggi è tornato tra i convocati dopo sette mesi di stop a causa dell’infortunio al crociato che lo ha colpito per la seconda volta. Per Diego Demme e Dries Mertens, invece, si tratta della terza convocazione ed entrambi, dopo la sosta, saranno al top per contribuire alla stagione degli azzurri e dare una mano, considerando che Spalletti voleva già fargli mettere minuti nelle gambe contro lo Spartak Mosca, ma l’andamento della gara gli ha fatto prendere decisioni diverse.