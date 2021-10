Verso Fiorentina-Napoli: tutto esaurito al Franchi, i numeri della vendita dei tagliandi

“Tutto esuarito al Franchi“, non è per niente una frase di convenienza o da pre-gara, ma è quello che i venditori dei tagliandi di Fiorentina-Napoli stanno dicendo da diversi giorni. Il match è stato richiestissimo, e anche il settore ospiti pare sarà gremito. Qui i numeri della vendita stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“Diversi settori dello stadio sono esauriti da tempo così come lo spicchio degli ospiti che conta 450 posti. Rimane ancora qualche biglietto in Maratona e in curva Ferrovia e ieri sera erano stati superati i 15mila tagliandi venduti e la cifra complessiva di 16mila spettatori, raggiunta contro l’ Inter nell’ ultima gara interna, dovrebbe essere superata. In molti adesso rimpiangono anche la tempistica con cui è arrivata in calendario la partita contro il Napoli, una sfida di alto livello che avrebbe meritato un pubblico più numeroso: se la capienza possibile fosse già del 75% sarebbe riuscita a soddisfare molta più richiesta dell’ attuale 50%.”