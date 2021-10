Anguissa e Osimhen riecco i fenomeni

Ritorna il duo Anguissa-Osimhen: questa è la grande notizia di quest’oggi in vista di Fiorentina-Napoli. Come racconta anche il Corriere dello Sport, tornano i due pilastri di questo Napoli di inizio stagione, senza i quali contro lo Spartak qualcosa è andato storto.

“Osimhen di nuovo al centro dell’ attacco dal primo minuto e come lui Anguissa a centrocampo. E ancora: dopo sette mesi di attesa e sacrifici, nell’ elenco dei convocati è comparso per la prima volta in questa stagione anche il nome di Ghoulam. E allora, verso la Fiorentina. Una partita delicata, complessa e anche importante per le ambizioni che Spalletti dovrebbe giocare con una formazione decisamente ritoccata rispetto al giovedì di coppa. A cominciare dal portiere: Ospina al posto di Meret. E poi: linea a quattro con Di Lorenzo a destra, Rrahmani e non Manolas al fianco di Koulibaly e Mario Rui a sinistra; centrocampo con Anguissa per Elmas, Fabian a giostrare in regia e Zielinski a galleggiare, a dettare il cambio tattico dal 4-3-3 al 4-2-3-1.”