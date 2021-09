Napoli-Juve si accende già fuori dal campo: lo Juventus Fan Club di Cercola risponde seccato a Spalletti

“C’è un sud che non tiferà mai Juventus, e quel sud è Napoli”. Dichiarazioni che hanno fatto il giro d’Italia, ma che hanno creato, a quanto pare, maggior scalpore proprio all’ombra del Vesuvio. Lo Juventus Club Cercola ha pubblicato una nota ufficiale per prendere le distanze dalle dichiarazioni del tecnico di Certaldo, ricordando i numerosi trofei del club bianconero e spiegando il forte seguito all’associazione juventina nella provincia di Napoli.

Di seguito il comunicato ufficiale dello Juventus Club di Cercola: “Oggi in conferenza stampa il Mister Luciano Spalletti come riportato dalle testate giornalistiche, ha dichiarato con una simpatica battuta, quanto sotto in foto. Volevamo simpaticamente precisare al Mister, al quale va tutta la nostra simpatia, che c’è in questo caso, una piccola inesattezza su ciò che ha asserito. Lo Juventus Club Cercola è l’ottavo Juventus Official Fan Club al mondo (su oltre 500), per numero di iscritti ed è stato fondato nel 2002. Ovviamente non dobbiamo documentarlo, è STORIA nota, ma è doveroso precisarlo a quel fior fiore del giornalismo nostrano”.