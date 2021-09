Continui sold-out e numeri confortanti: partiti pronti a chiedere al Governo l’aumento della capienza negli stadi

I numeri di queste prime giornate evidenziano un trend chiaro: i tifosi hanno grande voglia di tornare con frequenza negli stadi a sostenere le proprie squadre del cuore. In Italia come in tutta Europa, c’è quella voglia di normalità che due anni fa il Covid ci ha temporaneamente portato via. I biglietti per la terza giornata di Serie A, con i tre big match Napoli-Juventus, Milan-Lazio e Roma-Sassuolo, sono praticamente sold-out visti gli attuali limiti imposti dal Governo: al ‘Maradona’ ci saranno circa 27mila spettatori, 29mila all’Olimpico e circa 38mila spettatori per la sfida tra i rossoneri e la Lazio di Sarri.

Con questi numeri, non si può non pensare ad una richiesta al Governo di aumentare la capienza massima concessa negli stadi, lasciando l’obbligo di green pass quale requisito fondamentale per l’accesso. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dalla giornata di lunedì alla Camera potrebbe riaprirsi la discussione: almeno in zona bianca, i partiti spingono per un incremento pari al 75% negli stadi (rispetto all’attuale 50%), mentre nei palazzetti dal 25% al 50%. Probabile che la situazione porti Valentina Vezzali a chiedere un confronto con il CTS e il Ministro della Salute.