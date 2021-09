Spalletti: “C’è un sud che non tiferà mai Juventus, e quel sud è Napoli”

Luciano Spalletti ha parlato oggi in conferenza stampa, ha caricato la piazza in vista della sfida di domani al Maradona contro la Juventus:

“Partite così sono manna. Per motivi storici e sociali sappiamo che i tifosi della Juventus sono per gran parte del sud, ma c’è un sud che non tiferà mai Juventus e questo sud sta a Napoli. Essere napoletani e tifare Napoli è l’unica cosa che conta e questo dobbiamo saperlo”

Parole che infiamma alla vigilia la piazza azzurra, pronta a sostenere gli azzurri contro la Juve: in caso di vittoria sarebbero 8 i punti di vantaggio dai bianconeri.