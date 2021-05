Sky Sport fa il punto sul Napoli di Gattuso, soprattutto sul futuro della guida tecnica per la prossima stagione.

Gennaro Gattuso si siederà per l’ultima volta sulla panchina azzurra domenica sera nella gara decisiva per la Champions League al Maradona con l’Hellas Verona. Poi, la panchina azzurra cambierà padrone.

De Laurentiis ha un suo tecnico preferito: Max Allegri, il tecnico rivale del Napoli per tanti anni, è l’obiettivo numero uno per la panchina azzurra. Ma raggiungere il tecnico toscano sarà difficile, e, per questo motivo, si valutano altri profili.

In particolare, De Laurentiis starebbe valutando altri 3 profili: Simone Inzaghi, in scadenza con la Lazio di Simone Inzaghi, Galtier, anch’egli in scadenza con il Lille, e Spalletti, con cui i contatti vanno avanti.