Nel corso della trasmissione “Maracanà” in onda si TMW Radio è intervenuto Gianni Di Marzio. Di seguito le parole rilasciate dal padre del noto esperto di calciomercato:

“Stimo molto Simone Inzaghi come uomo e allenatore perché si è fatto tutta la gavetta tra i giovani. Ha lavorato molto bene e ha anche vinto, si è costruito una carriera da solo. A Gattuso consiglio di andare via da Napoli perché è stato trattato malissimo. Per me, Allegri andrà al Real, preso l’impegno molto tempo fa”