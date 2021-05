Gazzetta – Spalletti ancora favorito per la panchina, ma spuntano tre alternative

Luciano Spalletti è il favorito per sostituire Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano ha già avuto diversi contatti con il patron azzurro ed è disposto ad accettare la proposta di contratto. Dopo il Verona, insomma, inizierà a delinearsi il futuro per programmare la prossima stagione: Spalletti sembra dunque in vantaggio su tutti gli altri, ma nelle ultime ore sono emersi ancora una volta i nomi di Galtier, Simone Inzaghi ed Ivan Juric. Il tecnico del Lille potrebbe vincere il campionato quest’anno e viene da un’annata storica, su Inzaghi si tratta di una suggestione e Juric piace da tanto ad ADL.

Al momento sembrano questi i quattro grandi nomi che potrebbero approdare a Napoli per la prossima stagione. A breve, ad ogni modo, ADL dovrà decidere chi scegliere definitivamente.