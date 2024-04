Napoli, quali sono gli obiettivi per la prossima stagione?

Il Napoli, dopo la pessima stagione di quest’ anno, deve ripartire. Sicuramente uno dei reparti da fortificare è la difesa e il Napoli sarebbe interessato al giovane Alessandro Buongiorno, difensore del Torino. Per quanto riguarda l’attacco, con la partenza più che certa di Osimhen, il Napoli virerebbe su Jonathan David, attaccante canadese del Lille. Ma non è solo lui il nome per l’attacco. Nelle ultime ore è uscito fuori anche il nome di Artem Dovbik, centravanti del Girona, e Terem Moffi del Nizza. Un altro nome caldo della cittadina garibaldina è Melvin Bard, terzino sinistro che entusiasma molto Aurelio De Laurentiis