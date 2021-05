Delio Rossi: “Gattuso ha fatto un grande lavoro, non era scontato”

Nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” in onda su Radio Marte è intervenuto Delio Rossi. Di seguito le parole rilasciate dall’ex allenatore:

“Con Gattuso ho un rapporto particolare perché ho assistito personalmente alla sua crescita come calciatore e come uomo. A Napoli ha fatto un grande lavoro e non era assolutamente scontato. Ritengo che un allenatore debba essere giudicato per ciò che fa e non per ciò che dice. Quando gli obiettivi vengono raggiunti, l’allenatore ha svolto bene il suo lavoro. Sono contento per la promozione della Salernitana e per Lotito che è un presidente ambizioso anche se ora non so come farà. Giocare ogni tre giorni è davvero complicato perché tra Covid e infortuni l’allenatore ha solo il tempo di preparare la formazione da mettere in campo. Allenare il Napoli? E’ come se mi chiedessero se mi piacerebbe guidare la Ferrari. Il Napoli è tra la squadre migliori in Italia e nel mondo“.