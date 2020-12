Con una vittoria nel match di domani contro l‘Az Alkmaar, il Napoli otterrebbe la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Per questo Gennaro Gattuso, che poco fa ha parlato in conferenza stampa, cercherà di mettere in campo una formazione per portare a casa i tre punti, nonostante l’assenza di giocatori come Osimhen. Secondo quanto riferito dal quotidiano Repubblica, sulla destra ci sarà Politano al posto di Lozano, verso la conferma dal 1′ minuto anche Insigne e Mertens. In dubbio Zielinski, che dopo due gare di fila potrebbe fare spazio ad Elmas che agirebbe da trequartista. A centrocampo tornerà titolare Tiemoue Bakayoko.