Altobelli: “Non parlate male di Diego! Sono stato con lui pochi mesi fa e…”

L’ex calciatore Alessandro Altobelli ha raccontato un aneddoto su Diego Armando Maradona a “Il bello del calcio“, trasmissione in onda sulle frequenze di Canale 21 e l’emozione è evidente:

“E’ una tragedia pura, è una settimana non bella. Non voglio parlare del campo, tutti hanno visto cosa ha fatto Maradona. Inutile il paragone con Pelé, lui è il migliore di tutti i tempi e sempre così sarà. Mi ha dato fastidio che hanno parlato della vita privata di Maradona, tutti noi dovremmo pensare alle nostre vite private prima ancora di giudicare quelle degli altri, ognuno di noi ha scheletri nell’armadio. Diego è sempre stato un ragazzo d’oro, ho avuto la fortuna di stare insieme a lui. Pochi mesi fa abbiamo passato una serata io, Diego, Beccalossi e altri amici in Svizzera a casa del presidente della FIFA Infantino. Abbiamo parlato di calcio tutta la serata, nessuno aveva un pregiudizio su Diego, tutti che lo amano. Offendono un personaggio per una manciata di like, non è giusto. Ieri mi ha chiamato Infantino per il mio compleanno e abbiamo parlato di Diego. La FIFA organizzerà un grande evento per Diego Armando Maradona”.