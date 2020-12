VIDEO – “Diego..Diego non c’è più. Mammà, dimmi che è tutt nu suonno”: l’omaggio di MondoNapoli a Diego Armando Maradona

Scendono lacrime dal viso. La mente à distrutta, cuore affranto. Le mani che tremano, le gambe pietrificate. Gli occhi, gonfi e pieni di tristezza. “Aiuto, aiuto”, grida chi ha appreso la notizia, come se a tutti si fosse fermato il cuore. Il grido, il dolore di un popolo intero. Non c’è più, Diego non c’è più. La città è crollata. È scomparso una parte di Napoli, di tutti i napoletani, di chi l’ha visto giocare e chi no. Una parte dell’infanzia di ogni bambino partenopeo, una parte dell’adolescenza di ogni ragazzo che si affaccia agli spalti del nuovo Stadio Maradona.

Una parte di chi ancora non è nato. Quante volte ho guardato i tuoi documentari, i tuoi video, le tue giocate. Quante volte mi son rimproverato “ca****, perché non sono nato prima?”.

Ti ho sempre visto come colui che ha salvato Napoli, colui che ha portato la città alla rivalsa dopo anni di subalternità, colui che ci ha portati in alto, colui che ci ha fatto diventare qualcosa. Come un difensore della patria. E tu avevi scelto proprio noi da difendere. Ma non c’era proprio niente da scegliere, tu sei come noi, noi siamo come te. Tu, napoletano di Buenos Aires. Un condottiero che per la sua città avrebbe dato la sua stessa vita. E noi, Diego, l’avremmo data e la potremmo dare per te. Ma è tutt nu suonn, eh Mammà?

La redazione MondoNapoli ha provato ad omaggiare Il Più Grande di Tutti i Tempi, Diego Armando Maradona. Un racconto emozionante, il legame di ogni singolo napoletano con Diego e il dolore seguito dalla sua scomparsa. Con testo e voce di Raffaele Ciccarelli.