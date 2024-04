Gazzetta – Il Napoli ha l’accordo con Jonathan David, ora c’è da trattare con il Lille

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Jonathan David avrebbe accettato l’offerta del Napoli. Ora gli azzurri devono trovare l’accordo con il Lille per il prezzo del cartellino dell’attaccante canadese: “David ha accettato l’offerta da 3 milioni netti per 5 anni da parte del Napoli. Tuttavia c’è ancora distanza tra la valutazione del cartellino fatta dal Lille e quella degli azzurri. I francesi continuano a chiedere 50 milioni di euro mentre De Laurentiis, in virtù del fatto che David ha un contratto in scadenza nel 2025, vuole abbassare sensibilmente la cifra per chiudere definitivamente la questione“.