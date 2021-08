UFFICIALE – La SSC Napoli rende noti i convocati per il Wisla: resta fuori un top player!

Alla vigilia della quarta amichevole dell’era Spalletti, la SSC Napoli, attraverso i propri social, ha reso nota la lista dei convocati per il match con il Wisla. Gli azzurri saranno di scena domani alle 18 in Polonia, nella partita organizzata per festeggiare i 125 anni della squadra polacca. Mancherà Victor Osimhen! Il nigeriano resterà a Castel Volturno con gli altri nazionali appena rientrati. Non è tutto, anche Petagna ed Ounas non prenderanno parte alla trasferta. Di seguito il tweet della squadra partenopea: