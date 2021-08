Secondo quanto riportato dall’edizione tedesca di Sky Sport, l’Eintracht Francoforte potrebbe riscattare il cartellino di Amin Younes dal Napoli. Al momento il calciatore è ancora in prestito alla società tedesca fino al 2022 ma i tedeschi vogliono versare 2-3 milioni di euro nelle tasche del Napoli per prenderlo a titolo definitivo. Sullo sfondo una possibile offerta dall’Arabia Saudita. Se l’Eintracht dovesse riuscire nel suo intento, sarebbe pronto ad affondare il colpo per Hauge del Milan.