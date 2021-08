Il noto giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per svelare un interessante retroscena di mercato. Queste le sue parole: “Dopo l’infortunio di Demme, il Napoli ha bisogno di un centrocampista! Agli azzurri è stato offerto Pedro Obiang dal Sassuolo. Il calciatore neroverde però non è la prima scelta di Spalletti in quel ruolo. Difficilmente ADL avanzerà un’offerta al club emiliano“.