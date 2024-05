Champions League, PSG-Borussia Dortmund: le scelte ufficiali

Tra poco in scena la semifinale di ritorno di Champions League tra PSG e Borussia Dortmund. All’andata è riuscita a spuntarla la squadra tedesca che sogna il passaggio in finale, la squadra di Luis Enrique deve segnare un solo gol in 90′ minuti per portare la gara ai supplementari. Queste le scelte ufficiali:

PSG (4-3-3): Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, Nuno Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz, Dembelè, Goncalo Ramos, Mbappè all. Luis Enrique

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Emre Can, Sabitzer, Sancho, Brandt, Adeyemi, Fullkrug all. Terzic