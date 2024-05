La Germania come l’Italia: avrà 5 squadre in Champions l’anno prossimo

In Germania possono esultare. Grazie alla vittoria di ieri del Borussia Dortmund contro il PSG, la Bundesliga si è assicurata 5 posti in Champions per la prossima stagione, come l’Italia. Grazie ai punti accumulati dall’inizio dell’anno nelle competizioni europee, la Germania ha ottenuto la matematica certezza di chiudere l’anno tra i primi due posti nel Ranking, quelli che sbloccano il quinto posto per la massima competizione europea. Una doppia vittoria quindi ieri per il Dortmund che si è garantito la partecipazione alla nuova Champions dell’anno prossimo (è quinto in classifica e non può più essere superato dal Francoforte sesto) e ha messo un primo importante tassello per la finale di Wembley.