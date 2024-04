Champions League, Bayern Monaco – Real Madrid: le scelte ufficiali

Questa sera in scena la prima delle due semifinali di Champions League, all’Allianz Arena si affrontano Bayern Monaco e Real Madrid. Entrambe cercano un piccolo vantaggio in vista del ritorno che garantisce un posto in finale. Il Bayern vorrà riscattare una stagione altalenante, senza titolo dopo anni di dominio, la squadra di Ancelotti invece, dopo aver quasi conquistato LaLiga vorrà cercare di vincere ancora quella coppa dalle grandi orecchie.

Queste le scelte:

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer, Kimmich, Dier, Kim, Mazraoui, Laimer, Goretzka, Sanè, Muller, Musiala, Kane. All. Thomas Tuchel

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin, Vazquez, Rudiger, Nacho, Mendy, Valverde, Tchouameni, Kroos, Bellingham, Vinicius Jr. Rodrygo. All. Carlo Ancelotti