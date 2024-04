Borussia Dortmund-Atletico Madrid – Le formazioni ufficiali del ritorno di Champions al Signal Iduna Park

Alle ore 21 oltre alla sfida tra Barcellona e PSG a sfidarsi ci saranno anche Borussia Dortmund e Atletico Madrid, in una sfida che si preannuncia rovente. All’andata a spuntarla sono stati i colchoneros allenati da Diego Pablo Simeone, che hanno portato a casa il match con un 2-1, che bisogna adesso difendere. I tedeschi dalla loro hanno sicuramente un tifo caldissimo, che vuole spingere i gialloneri a ritornare nuovamente alle semifinali di Champions, appuntamento a cui mancano dalla stagione 2012/2013. I rojiblanco madrileni si difenderanno con le unghie e con i denti come tipico della squadra di Simeone, che schiera in attacco Morata e Griezmann, e come esterni di centrocampo Azpilicueta e Molina, che torneranno in difesa per giocare a 5, Dall’altra i tedeschi si affidano al genio di Sancho sulla fascia di destra, unito all’estro e alla velocità di Adeyemi e alle geometrie di Brandt, che si trovano alle spalle del bomber Fullkrug. Queste le formazioni ufficiali del matc

Borussia Dortmund – Kobel; Maatsen; Schlotterback; Hummels; Ryerson; Sabitzer; Can; Adeyemi; Brandt; Sancho; Fullkrug

Atletico Madrid – Oblak; Hermoso; Witsel; Gimenez; Azplicueta; De Paul; Koke; Llorente; Molina; Morata; Griezmann