Gianluca Di Marzio giornalista Sky, ha rilasciato degli aggiornamenti in merito alla questione Osimhen, in particolare sulla sua prossima squadra. Queste le sue parole: “Osimhen preferisce la Premier, non vuole ritornare in Francia a giocare con il PSG. Aspetterà il Chelsea e l’Arsenal. Occhio a Romelu Lukaku perchè Manna, sta parlando con il Chelsea per cercare di inserirlo nell’affare, come ha già provato in estate quando era alla Juventus al posto di Vlahovic”.