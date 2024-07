Di Marzio – E’ fatta per Ostigard al Rennes: nelle prossime ore l’ufficialità. I dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale, il Napoli ha concluso la trattativa in uscita per Leo Ostigard. Il difensore norvegese sarà presto un calciatore del Rennes. I francesi verseranno 7 milioni di euro nelle casse degli azzurri.

L’accordo, si legge sul sito, era già stato trovato qualche giorno fa, tanto che Ostigard non è stato convocato per il ritiro a Castel di Sangro. Il difensore poteva lasciare Napoli già a gennaio. Infatti, su di lui c’erano Udinese e Torino. Ostigard va via dopo aver collezionato 29 presenze e due gol. In Francia sarà la sua prima esperienza: nelle prossime ore visite mediche e ufficialità.