Inter in vantaggio per Gudmundsson ma il Napoli c’é: Manna prepara l’offerta al Genoa. I dettagli

Il calciatore del Genoa, Gudmundsson, sembra essere diventato una delle principali attrazioni sul mercato delle big europee. Le ultime ore hanno visto crescere l’interesse nei confronti del giocatore, con diverse squadre pronte a cercare di assicurarsi le sue prestazioni. Tra le pretendenti più accreditate c’è l’Inter, che sembra essere in pole position e in netto vantaggio su tutte le altre squadre interessate, tra cui anche il Napoli. Tuttavia, è importante sottolineare che le voci sul non interesse del club partenopeo sembrano essere solo fantasie, almeno per il momento. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli sarebbe in corsa per Gudmundsson, con Manna che presto formulerà al Genoa la prima offerta ufficiale per il giocatore, però, ribadiamo che i nerazzurri siano in pole position per assicurarsi le sue prestazioni. Tuttavia, non sono solo le squadre italiane a mostrare interesse per Gudmundsson. Ci sono diversi club di Premier League pronti a sfidarsi per il calciatore islandese, così come la Juventus che non sembra voler rinunciare alla possibilità di aggiudicarsi il talento del Genoa. Insomma, sembra che il futuro di Gudmundsson sia destinato ad una grande squadra.