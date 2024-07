Lindstrom ai canali dell’Everton: “Dimostrerò perché devo restare qui”

Dopo la cessione all’Everton, Jesper Lindstrom ha rilasciato un’intervista ad Everton Tv in cui ha parlato anche del Napoli.

Ecco le sue parole: “Mi sento molto bene. È fantastico rappresentare l’Everton. Questo è un grande club, con una grande storia, un buon stadio e, come ho visto, anche ottime strutture. Sono molto, molto felice di essere qui e sento che questa è una buona scelta. In realtà ho sentito parlare dell’interesse dell’Everton un po’ di tempo fa, non solo in questa sessione di mercato, ma anche in passato. L’Inghilterra è molto simile alla Danimarca, quindi mi sentirò a casa in fretta. Le persone sono state molto gentili e molto umili. Non vedo l’ora di iniziare”.

“Ho parlato con l’allenatore. Sembra che gli piaccia il modo in cui gioco a calcio e che potrei essere una buona scelta per la squadra con la mia velocità, quindi ora voglio dare il massimo. So che si fida di me e questo è un altro motivo per cui sono qui: perché ho bisogno di quella fiducia dall’allenatore e ho bisogno della fiducia dei miei compagni di squadra. Sono pronto a dimostrare loro che posso aiutare. Sono pronto al 100%. Ho così tanta fame! Questa pre-stagione sembra lunga perché voglio solo giocare a calcio, voglio solo essere lì fuori allo stadio”.

Sull’esperienza a Napoli ha poi detto: “L’anno scorso è stato un anno duro per me, ma sono così felice di essere qui ora e non vedo l’ora di iniziare. Sono un giocatore veloce con una buona tecnica e un buon tiro, quindi penso di poter aggiungere velocità nei contropiedi e posso giocare in diverse posizioni: come numero 10, come ala. Darò il massimo. Mi piace segnare gol, fornire assist e creare occasioni. Spero di poterlo fare qui, so di poterlo fare qui. So come gioca la squadra e ho dei compagni di squadra molto bravi. Sono pronto a dare tutto”.

“Sento che tutte le esperienze che ho avuto finora mi hanno preparato per questo momento. Ho giocato in diversi campionati, ho giocato a livello internazionale e in Champions League ed Europa League. Sento di essere pronto. Sento di poter aiutare la squadra ed è quello che voglio fare. Voglio mostrare ai tifosi che sono qui. Questa è una stagione per me per tornare in pista. Penso che sia un’ottima scelta per me e sono pronto a dimostrare perché dovrei restare qui“.

“Sarà così bello per il club essere nel nuovo stadio, ma la storia del Goodison è speciale, soprattutto per i tifosi che sono qui da così tanti anni. Penso che il nuovo stadio ci consentirà di essere al massimo livello e uno stadio più grande per accogliere più tifosi: sembra fantastico, ma sono molto felice di poter iniziare al Goodison perché voglio avere questa sensazione della storia, cosa significa per i tifosi e godermi quell’ambiente. Sono molto felice di poter giocare qui e spero di poter giocare nel nuovo stadio anche l’anno prossimo”.